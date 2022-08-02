Полк "Азов" суд у росії назвав терористичною організацією

https://racurs.ua/ua/n173309-polk-azov-sud-u-rosiyi-nazvav-terorystychnou-organizaciieu.html

Ракурс

Верховний суд росії визнав батальйон «Азов» «терористичною організацією» та заборонив його на території рф.

Суддя заявив, що рішення потрібно виконати негайно та не чекати, поки воно набере чинності.

Наразі діяльність «Азова» заборонена на території росії. Засідання проходило у закритому режимі, повідомила «Медуза» з посиланням на російські пропагандистські інформагентства.

З позовом до суду ще у травні звернулася генпрокуратура. Згодом засідання суду ще двічі було відкладено на прохання відомства.

«Азов» був сформований як добровольчий батальйон під час вторгнення московитів на Донбас у 2014 році. Згодом його було переформатовано в полк і він увійшов до складу регулярної української армії.

Полк «Азов» — підрозділ, який часто використовується в російській пропаганді як символ неонацизму, який нібито панує в Україні.

Декілька сотень бійців «Азова» у травні здалися російським військам після кількох тижнів оборони заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

У росії та фейковому угрупованні днр анонсували судові процеси над ними за звинуваченнями у вбивствах мирних жителів.

Наприкінці липня 50 бійців «Азова», які перебували в полоні, загинули в результаті удару російських воєнних злочинців по колонії в Оленівці.