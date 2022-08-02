Про це розповів командувач військами оперативного командування «Південь» в інтерв’ю Tablet magazine.

При цьому країна-агресор витрачає на незначні у військовому плані цілі ракети за мільйони доларів. За словами Ковальчука, в проміжку між втратою російського обладнання на острові Зміїний та затопленням російського флагманського корабля «Москва» росіяни розтратили технології на мільярд доларів лише у водах Одеси.

Він закликав західних партнерів активізувати поставки ще більшої кількості артилерійських систем.

В росії вже двічі поширювали брехливі повідомлення про те, що нібито їм вдалося знищити в Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS.

1 серпня міністр оборони України повідомив, що Україна отримала від США ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS.