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Ракурс
Военные рассказали об охоте россиян на HIMARS

Военные рассказали об охоте россиян на HIMARS

2 авг 2022, 13:47
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Представники американського командування були здивовані, наскільки ефективно ЗСУ застосували передані РСЗО HIMARS на півдні України, руйнуючи мости та випалюючи десятки складів із боєприпасами та технікою.





У нас ще не було втрат жодної системи, — командувач ОК «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук підтвердив, що всі спроби росії вразити HIMARS були марними.

За його словами, кожна ракета влучає в ціль і руйнує міст або знищує склад боєприпасів, цим «навіть американці були здивовані».

Ковальчук додав, що використання систем HIMARS є економічно ефективним: ракета знищує російську техніку чи боєприпаси значно вищої вартості, ніж коштує вона сама.

Про це розповів командувач військами оперативного командування «Південь» в інтерв’ю Tablet magazine.

Він закликав західних партнерів активізувати поставки ще більшої кількості артилерійських систем.

При цьому країна-агресор витрачає на незначні у військовому плані цілі ракети за мільйони доларів. За словами Ковальчука, в проміжку між втратою російського обладнання на острові Зміїний та затопленням російського флагманського корабля «Москва» росіяни розтратили технології на мільярд доларів лише у водах Одеси.

В росії вже двічі поширювали брехливі повідомлення про те, що нібито їм вдалося знищити в Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS.

1 серпня міністр оборони України повідомив, що Україна отримала від США ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Источник: Ракурс


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