Приложение «Воздушная тревога» обновят

https://racurs.ua/n173307-prilojenie-vozdushnaya-trevoga-obnovyat.html

Ракурс

Застосунок «Повітряна тривога» тепер попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку.

Тобто, на смартфони українців тепер будуть приходити сповіщення про повітряну тривогу, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічну загрозу та радіаційну небезпеку.

Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення, залежно від виду загрози, пишуть в Мінцифрі.

Наразі застосунок завантажили 11 мільйонів разів.

Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози.

Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.