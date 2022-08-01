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Ракурс
Україна отримала ще кілька установок HIMARS, фото: Олексій Гончаренко

Україна отримала ще чотири HIMARS

1 сер 2022, 16:32
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Україна отримала від США ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS.





Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про це на своїй сторінці у Твіттері.

В Україну прибуло чотири додаткових HIMARS, — зазначив Резніков, подякувавши президенту США Джо Байдену, очільнику Пентагону Ллойду Остіну та американському народу за зміцнення української армії.

Ми довели, що ми вміємо поводитись з цим озброєнням. Звук залпу HIMARS став головним музичним хітом цього літа на передовій!, — наголосив міністр.

Таким чином, в України вже є 16 установок HIMARS, а також нещодавно отримані німецькі РСЗВ MARS II та установки M270, зазначає на своїй сторінці у Фейсбуці радник міністра оборони Олексій Копитько.

Джерело: Ракурс


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