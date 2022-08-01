Німеччина прислала до України РСЗО МARS II

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Ракурс

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що до України прибули німецькі реактивні системи залпового вогню MARS II.

26 липня Німеччина повідомила, що передала Україні три системи MARS. Вони аналогічні американським M270, але трохи адаптовані під потреби німецької армії.

Установка має два контейнери по шість ракет, усі 12 можна випустити менш ніж за хвилину.

Виробляє РСЗВ MARS-II німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann. Система перебуває на озброєнні з 1990 року.

Максимальна швидкість MARS-II — 65 км/год, вага — 26,6 т, запас ходу — 480 км. В системі може розміститися екіпаж з трьох людей: командир, водій та навідник.

Фактично РСЗВ Mars є ліцензійною копією американської системи M270 MLRS з незначними доробками.

Німецький концерн KMW (Krauss-Maffei Wegmann) інтегрував її для вимог німецької армії. Такі РСЗВ були прийняті на озброєння Бундесверу у 1990 році.

Mars ІІ призначена для знищення скупчень живої сили і техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів і вузлів зв’язку. Система також може створювати мінні поля за допомогою дистанційного мінування.

Мars складається з пускової установки, змонтованої на гусеничному шасі американської бойової машини піхоти м2 Bradley, некерованих ракет (НУР) калібру 240 мм, апаратури управління вогнем і транспортної машини.

Артилерійська частина РСЗВ MARS складається з двох одноразових контейнерів по шість склопластикових напрямних труб кожен, змонтованих в броньованому корпусі.

Контейнери встановлені на гусеничному шасі на поворотній платформі. На тому ж шасі змонтовані механізми заряджання. У кабіні розташовується апаратура управління вогнем.

Mars ІІ використовує некеровані ракети (НУР) з кумулятивно-осколковими бойовими частинами (БЧ) або касетними. Касетна складається з протитанкових мін AT-2 для дистанційного мінування місцевості.

Про постачання цих РСЗО німецька сторона оголосила в середині червня.