Нову ціль рашистів на Донбасі назвала британська розвідка

Рашисти намагаються окупувати нові території України, фото: «Яплакал»

https://racurs.ua/ua/n173693-novu-cil-rashystiv-na-donbasi-nazvala-brytanska-rozvidka.html

Ракурс

Для рашистів новою ціллю на Донбасі є захоплення траси M04 — головного шляху під’їзду до Донецька із заходу.

Про це сьогодні, 14 серпня, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що загалом пріоритетом росії минулого тижня, ймовірно, була переорієнтація підрозділів для посилення бойових дій на півдні України.

Проте на Донбасі підтримувана росією терористична організація «ДНР» продовжила здійснювати атаки на північ Донецька. Особливо важкі бойовики розвернулися в селищі Піски, розташованого неподалік від Донецького аеропорту.

Нагадаємо, російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 43 тис. 550 осіб та понад 1,8 тис. танків.