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Ракурс
Момент бою на Донбасі, фото: Юрій Бірюков

Дрони волонтерів допомогли звільнити населений пункт на Донеччині (ВІДЕО)

14 сер 2022, 10:23
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ЗСУ вчора, 13 серпня, звільнили ще один населений пункт на Донеччині.





Під час бойових дій там активно використовувалися дрони Autel Evo Lite+, нещодавно передані цій бригаді волонтерами. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив волонтер Юрій Бірюков.

Назву звільненого населеного пункту Бірюков не уточнив, зазначивши, що цю інформацію спочатку мають оголосити офіційні джерела.

Населений пункт звільнено, орків покришили, трофеїв назбирали, а втрат свого особового складу — нуль. Молодці! — зазначив Бірюков.

Він опублікував відео, котре показує фрагмент бою — відділення натрапило на гніздо окупантів, відійшло і далі по будинку працювали з іншого боку.

Волонтер наголошує, що таких квадрокоптерів потрібно ще «тисячі і тисячі», оскільки це фактично розхідний матеріал — військові в ході бойових дій їх гублять і втрачають. Проте такі дрони зберігають життя захисників України.

Ми на бригади передавали по багато десятків штук і туди ж по багато десятків передаватимемо, — зазначає він. — Але якщо їх передати на бригаду десятки-десятки, тоді насичення дронами буде на рівні взводу. І використовуватимуть їх «правильно» — будинок облетіти, за посадку глянути, над опорником озирнутися. Не далеко! Не ризикуючи! Без фанатизму! Швидка картинка з повітря найближчого радіусу дії.

На Донбасі звільнили окупований населений пункт, фото: Юрій Бірюков

Джерело: Ракурс


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