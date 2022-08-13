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ЗСУ розгромили п'яту частину залучених до війни проти України російських військ - Залужний

ЗСУ розгромили п’яту частину залучених до війни проти України російських військ — Залужний

13 сер 2022, 19:54
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ЗСУ розгромили п’яту частину залучених до війни проти України російських військ.





Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив в розмові з головою Обʼєднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Пʼята частина підрозділів збройних сил росії, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена, — написав Залужний у своїх соцмережах за підсумком розмови з Міллі.

За його словами, бойові дії наразі тривають на 1 тис. 300 км фронту.

Залужний попросив у США нову допомогу з артилерією.

Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню — я знову звернувся з цим до наших партнерів", — написав головнокомандувач ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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