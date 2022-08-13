Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ разгромили пятую часть вовлеченных в войну против Украины российских войск - Залужный
ВСУ разгромили пятую часть вовлеченных в войну против Украины российских войск — Залужныйhttps://racurs.ua/n173684-vsu-razgromili-pyatuu-chast-vovlechennyh-v-voynu-protiv-ukrainy-rossiyskih-voysk-zalujnyy.htmlРакурс
ЗСУ розгромили п’яту частину залучених до війни проти України російських військ.
Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив в розмові з головою Обʼєднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Пʼята частина підрозділів збройних сил росії, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена, — написав Залужний у своїх соцмережах за підсумком розмови з Міллі.
За його словами, бойові дії наразі тривають на 1 тис. 300 км фронту.
Залужний попросив у США нову допомогу з артилерією.
Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню — я знову звернувся з цим до наших партнерів", — написав головнокомандувач ЗСУ.
.
Загрузка...