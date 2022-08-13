Рашисти планують тривалу війну, фото: nasha_canada

https://racurs.ua/ua/n173662-rosiya-gotuie-sviy-vpk-do-tryvaloyi-viyny-isw.html

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кремль намагається перелаштувати оборонно-промисловий комплекс для підтримки ведення тривалої війни, оскільки військові дії проти України «затягнулися».

Це вказано у щоденному зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що, за повідомлення російських ЗМІ, міністр оборони рф сергій шойгу, ймовірно, 12 відвідав серпня завод «Уралвагонзавод» — найбільший виробник танків у рф, котрий виготовляє основні бойові танки Т-72.

Раніше повідомлялося, що «Уралвагонзавод» зіткнувся з фінансовими проблемами через санкції Заходу та невиконання зобов’язань за державними контрактами.

Якщо це правда, візит Шойгу може свідчити, що Кремль намагається відновити чи розширити роботу військово-промислового комплексу, — наголошують в ISW.

Також повідомляється, що військово-промислова комісія рф під головуванням російського диктатора володимира путіна готується до початку вересня змінити програму держоборонзамовлення та збільшити відповідні видатки на 600−700 млрд рублів (близько 10 млрд дол. США).

Крім того, ISW, посилаючись на дані Головного управління розвідки Міноборони України, зазначає, що кремль розпочав «промислову мобілізацію» оборонних підприємств на початку серпня, заборонивши деяким співробітникам та всьому керівництву російського державного промислового конгломерату «Ростех» йти у відпустку.

На думку ISW, також про такі плани кремля свідчить внесена у червні до держдуми рф поправка до законів про забезпечення збройних сил, яка зобов’язує російський бізнес, незалежно від форми власності, виконувати замовлення російських військових і дозволяє змінювати умови праці для співробітників.