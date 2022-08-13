В ЄС шукають спосіб позбутися росіян. Фіни придумали, як скоротити видачу туристичних віз

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Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто оголосив метод, який дозволив би скоротити кількість туристичних віз для росіян, що видаються країною. Він запропонував це зробити шляхом скорочення часу, доступного для подання заявок на візи.

На практиці це може означати, що ви зможете подавати документи на туристичну візу у понеділок, а з вівторка по п’ятницю ви можете подавати документи (тільки на візу) з сімейних обставин, навчання, роботи чи інших поважних причин, — заявив глава МЗС.

Фінляндія відновила видачу туристичних віз росіянам 1 липня, після зняття обмежень по ковіду. Водночас провідні політичні країни виступили за припинення видачі туристичних віз громадянам рф через війну в Україні. Таку ж думку, згідно з соцопитуваннями, підтримує більшість жителів Фінляндії.

Декілька країн ЄС вже призупинили видачу туристичних віз росіянам. В Естонії з 18 серпня почне діяти заборона в’їзду для громадян рф, які мають оформлені естонські національні візи. Країни Балтії закликають повністю заборонити видачу шенгенських віз росіянам. Канцлер Німеччини заявляв, що не може погодитись з такою пропозицією.

Встигнути до Шенгену

За останні два тижні кількість заявників на шенгенські візи серед росіян зросла на 40%. Експерти стверджують, що серед громадян росії спостерігається «ажіотажний попит», який підживлюють повідомлення про можливе повне припинення видачі віз.

Найбільше росіяни побоюються, що процедура оформлення Шенгену стане схожою на отримання візи до США: формально можливо, але практично лише через поїздку до третьої країни.

Візове питання

Уряд Данії хотів би скоротити кількість туристичних віз, що видаються росіянам, передає заяву міністр у справах імміграції та інтеграції Коре Дюбвада телеканал TV2.

Своєю чергою, глава МЗС Данії Еппе Куфуд не виключив, що сценарій із закриттям в’їзду для всіх росіян може втілитись у життя. Він додав, що Копенгаген «відкритий для обговорення всього цього з нашими європейськими та північноамериканськими колегами».

На тлі новин про можливу заборону на Шенген для громадян росії, джерела російського видання «Комерсант» на туристичному ринку країни відзначають ажіотажний попит туристів на оформлення віз.

Литва вважає за необхідне на рівні ЄС заборонити в’їзд громадян РФ до країн спільноти. Таку позицію Вільнюса озвучив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Чехія, яка головує у Раді Євросоюзу, також підтримала заборону на видачу шенгенських віз росіянам. Це питання обговорять на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наприкінці серпня.

Нагадаємо, що співробітників російської газети «Известия» Ксенію Солдатову та Дмитра Тимофєєва в ніч на 13 серпня вислали з Естонії. Їм анулювали візи та заборонили в’їзд до Євросоюзу на три роки.

Пропагандистів затримали 12 серпня під час поїздки з Нарви до Таллінна. Вони нібито відвідували країну як туристи, проте вирішили підготувати репортажі, оскільки «не змогли проігнорувати» новини про обмеження видачі віз росіянам і перенесення пам’ятника танку Т-34 у Нарві.