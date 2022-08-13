Естонія виставила пропагандистів рф, які знімали сюжет про обмеження видачі віз

Естонія виставила двох співробітників російського видання «Известия» через використання ними туристичних шенгенських віз для прикриття пропагандистської діяльності.

«Известия» стверджували, що затримані співробітники відвідували країну як туристи, але не змогли проігнорувати останні події, які відбувалися в Естонії. Вони мали намір підготувати матеріали про обмеження видачі віз громадянам росії та позбавлення танка Т-34 статусу пам’ятника.

В Естонії російські журналісти хотіли зняти сюжет про скасування шенгенських віз для росіян — у підсумку їм самим анулювали візи й заборонили в’їзд до ЄС на три роки.

Ідеться про журналістів російського телеканалу «Известия» Ксенію Солдатову та Дмитра Тимофєєва.

Начальник прикордонного управління Східної префектури Урмас Ельмі заявив, що росіяни здійснювали пропагандистську діяльність. Коли росіяни їхали потягом з Нарви до Таллінну, їх зняв з поїзда поліцейський патруль та відвіз до відділку для перевірки.

Двоє громадян Росії, 30-річна жінка та 40-річний чоловік, в’їхали до Естонії через прикордонний перехід Нарва. На кордоні вони пред’явили шенгенські візи, видані Італією та Фінляндією, і заявили, що перебувають у туристичній поїздці. Потім чоловік і жінка попрямували до танка в Нарві і почали там працювати в пропагандистських цілях. Потім у Нарві вони сіли в поїзд і поїхали у бік Таллінна, але в Йихві до поїзда під’їхав поліцейський патруль, зняв росіян з поїзда і відвіз чоловіка та жінку до поліцейської дільниці для перевірки, — сказав Ельмі для Delfi.

Цих двох відправлять назад до рф. Згідно з правилами, працювати під час поїздок із туристичними цілями не можна, це порушення візового режиму.

Департамент поліції та прикордонної охорони анулює їхні візи, їм буде заборонено в’їзд до Естонії, і вони будуть відправлені назад до росії, — пояснив Ельмі.

З 18 серпня Естонія офіційно закриває кордони для росіян, які мають шенгенські візи. Тим часом на кордоні рф з Естонією зібралася черга росіян, які поспішають в Європу перед закриттям «залізної завіси». Перед контрольно-пропускним пунктом біля Нарви чекають на свою чергу понад 700 транспортних засобів.