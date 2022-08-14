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Ракурс
Підбита російська техніка, фото: Генштаб ЗСУ

43,5 тис. рашистів вже ліквідували захисники України (ІНФОГРАФІКА)

14 сер 2022, 09:36
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 43 тис. 550 особового складу.





За добу цей показник зріс на 150 осіб. Про це сьогодні, 14 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 1 тис. 864 танки;
  • 4 тис. 126 бойових броньованих машин;
  • 980 одиниць артилерійських систем;
  • 261 одиницю РСЗВ;
  • 136 одиниць засобів ППО;
  • 233 літаки;
  • 194 гелікоптери;
  • 784 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 187 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 тис. 39 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 91 одиницю спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Джерело: Ракурс


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