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Подбитая российская техника, фото: Генштаб ВСУ
43,5 тыс. рашистов уже ликвидировали защитники Украины (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n173691-43-5-tys-rashistov-uje-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 43 тис. 550 особового складу.
За добу цей показник зріс на 150 осіб. Про це сьогодні, 14 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 1 тис. 864 танки;
- 4 тис. 126 бойових броньованих машин;
- 980 одиниць артилерійських систем;
- 261 одиницю РСЗВ;
- 136 одиниць засобів ППО;
- 233 літаки;
- 194 гелікоптери;
- 784 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 187 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 тис. 39 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 91 одиницю спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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