Подбитая российская техника, фото: Генштаб ВСУ

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 43 тис. 550 особового складу.

За добу цей показник зріс на 150 осіб. Про це сьогодні, 14 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

1 тис. 864 танки;

4 тис. 126 бойових броньованих машин;

980 одиниць артилерійських систем;

261 одиницю РСЗВ;

136 одиниць засобів ППО;

233 літаки;

194 гелікоптери;

784 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

187 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 тис. 39 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

91 одиницю спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.