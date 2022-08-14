Рашисты совершили в Украине уже десятки тысяч военных преступлений, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n173690-kolichestvo-sovershennyh-rashistami-voennyh-prestupleniy-nazvali-v-ofise-genprokurora.html

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В Україні правоохоронці станом на 13 серпня зареєстрували вже 41 тис. 412 злочинів, пов’язаних із повномасштабним російським вторгненням.

Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

Зокрема, зареєстровано 28 тис. 231 злочин агресії та воєнний злочин:

27 тис. 143 злочини щодо порушення законів та звичаїв війни;

73 злочини — планування, підготовка або розв’язання та ведення агресивної війни;

28 злочинів — пропаганди війни;

987 — інші злочини.

Злочинів проти національної безпеки зареєстровано 13 тис. 181. Серед них:

9 тис. 99 — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

1 тис. 571 — державна зрада;

1 тис. 860 — колабораційна діяльність;

127 — пособництва державі-агресору;

64 — диверсії;

460 — інші злочини.

Нагадаємо, в Україні вже 361 дитина стала жертвою російського вторгнення, ще 711 дітей отримали поранення.