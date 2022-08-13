Далекобійна зброя та місцеві партизани - The New York Times про нову стратегію ЗСУ

Збройні сили України завдяки новому озброєнню змінюють свою військову стратегію — вони бʼють по ключових позиціях росіян за допомогою комбінації «далекобійна зброя та місцеві партизани».

Українці, завдаючи ударів у глибокому тилу ворога, виснажують бойовий потенціал росіян, уповільнюючи їх просування на сході та створюючи нові вразливі місця на півдні, повідомляє американська газета The New York Times.

Видання стверджує, що удар по авіабазі росіян у Криму (Новофедорівка) завдали за підтримки місцевих партизанів.

Новий підхід особливо добре підходить для Херсонської області на півдні. Наприклад, 12 серпня ЗСУ завдали удару по останньому з чотирьох місцевих ключових мостів, що поєднують лівий і правий береги Дніпра.

Крім того, українці знову вдарили по греблі Каховської ГЕС та унеможливили проїзд нею, унаслідок чого тисячі російських військовослужбовців тепер можуть опинитися в ізоляції та відрізаними від постачання.