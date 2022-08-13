Росіяни залишилися на правому березі Дніпра без підкріплення - депутат Херсонської облради

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На правому березі окупованої Херсонської області російські війська залишилися без належного підкріплення.

Це і є першим початком деокупації області. Так, ЗСУ зруйнували вже останній шлях перекидання техніки загарбників на Херсонщині, знищивши останній міст, — повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Він вважає, що росіянам вже неможливо перекидати ні важку техніку, ні озброєння, навіть продовольство з лівобережжя, а відповідно — з Криму та рф ближче до лінії фронту, щоб підкріплювати лінію фронту окупантів з боку Херсона.

12 серпня Хлань повідомляв, що ЗСУ знищили останній міст на Херсонщині, який окупанти використовували для перекидання військової техніки.

Сьогодні голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що військове командування росіян на окупованому півдні України переміщується на лівий берег Дніпра.

Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро, — написав Кім у Телеграм.

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