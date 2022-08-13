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Гучні вибухи прогриміли в Мелітополі і Маріуполі
Гучні вибухи прогриміли в Мелітополі і Маріуполіhttps://racurs.ua/ua/n173678-guchni-vybuhy-progrymily-v-melitopoli-i-mariupoli.htmlРакурс
В Мелітополі удень 13 серпня було чутно потужний вибух в районі баз російських військ.
Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста. Чекаємо на гарні новини про чергові втрати русні, — повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Він також відзначив, що українські війська вже сьомий день завдають удари по російських базах.
Попередньо, вибух у Мелітополі відбувся у будівлі військкомату, де тривалий час проживали «іноземні гості».
У суботу, 13 серпня, вибух прогримів і в окупованому російськими нацистами Маріуполі.
15.40 вибух, який чуло все місто, — написав у соцмережах радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
ЗСУ практично одночасно завдали ударів по позиціях окупантів у різних районах окупованої частини Херсонської та Запорізької областей:
- Мелітополь, Запоріжжя;
- Новотроїцьке, Херсонщина;
- Нижні Сірогози, Херсонщина;
- Велика Благовіщенка, Херсонщина;
- Чаплинка, Херсонщина;
- Чкалове, Херсонщина;
- Нова Каховка, Херсонщина.
Тим часом голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив у своїх соцмережах, що командування росіян в його області переміщується на лівий берег Херсона.
Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро, — написав Кім.
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