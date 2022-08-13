Гучні вибухи прогриміли в Мелітополі і Маріуполі

https://racurs.ua/ua/n173678-guchni-vybuhy-progrymily-v-melitopoli-i-mariupoli.html

Ракурс

В Мелітополі удень 13 серпня було чутно потужний вибух в районі баз російських військ.

Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста. Чекаємо на гарні новини про чергові втрати русні, — повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він також відзначив, що українські війська вже сьомий день завдають удари по російських базах.

Попередньо, вибух у Мелітополі відбувся у будівлі військкомату, де тривалий час проживали «іноземні гості».

У суботу, 13 серпня, вибух прогримів і в окупованому російськими нацистами Маріуполі.

15.40 вибух, який чуло все місто, — написав у соцмережах радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

ЗСУ практично одночасно завдали ударів по позиціях окупантів у різних районах окупованої частини Херсонської та Запорізької областей:

Мелітополь, Запоріжжя;

Новотроїцьке, Херсонщина;

Нижні Сірогози, Херсонщина;

Велика Благовіщенка, Херсонщина;

Чаплинка, Херсонщина;

Чкалове, Херсонщина;

Нова Каховка, Херсонщина.

Тим часом голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив у своїх соцмережах, що командування росіян в його області переміщується на лівий берег Херсона.