Міністр оборони Словаччини повідомив, що перші чотири гаубиці Zuzana — уже в українських військових

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Ракурс

Міністр оборони Словаччини Ярослав Над повідомив, що перші чотири гаубиці Zuzana прибули до підрозділів Збройних сил України.

Цю інформацію міністр надав у своєму Твіттер 13 серпня.

Zuzana 2 — це модернізована версія Zuzana 1 (яка, своєю чергою, є модернізацією чехословацької системи Dana), розроблена та вироблена в Словаччині.

#Slovakia helping to protect innocent Ukrainian lives! Happy to confirm, that first 4 �� Zuzana #Howitzers are in the hands of #Ukrainian armed forces ready to be deployed in defence against the Russian aggressors. ����� #slavaukraini@oleksiireznikov#StrongerTogetherpic.twitter.com/24vuYPLu5v — Jaro Nad (@JaroNad) August 13, 2022

У порівнянні з попередньою версією Zuzana 2 має новий, довший ствол довжиною 52 калібри (раніше 45 калібрів), що дозволило збільшити дальність стрільби до 41 км. Вона також оснащена новою броньованою кабіною.

Крім того, башта має повний поворот на 360 градусів (раніше лише на 60 градусів), а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено з 4 до 3. Гаубиця має автозарядження і здатна здійснювати п’ять пострілів на хвилину.

Контракт на постачання 25 нових самохідних артилерійських установок ShKH Zuzana 2 було підписано 23 травня 2018 року, вартість угоди складає 206 млн дол.

Ці артустановки мають замінити на озброєнні попередню версію Zuzana в підрозділі та сформувати нову батарею з 8 машин, ще одна буде використовуватися як навчальна.

Виробництвом нових артилерійських установок займається словацьке підприємство Konstrukta-Defence, що й отримало замовлення від міністерства оборони Словаччини.