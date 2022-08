Міністр оборони Словаччини Ярослав Над повідомив, що перші чотири гаубиці Zuzana прибули до підрозділів Збройних сил України.

Цю інформацію міністр надав у своєму Твіттер 13 серпня.

#Slovakia helping to protect innocent Ukrainian lives! Happy to confirm, that first 4 �� Zuzana #Howitzers are in the hands of #Ukrainian armed forces ready to be deployed in defence against the Russian aggressors. ����� #slavaukraini@oleksiireznikov#StrongerTogetherpic.twitter.com/24vuYPLu5v