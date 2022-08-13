В Словакии раскрыли дату прекращения эксплуатации МиГ-29, которые ранее обещали передать Украине

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Словаччина наступного місяця остаточно припинить використання своїх винищувачів МіГ-29, які планує передати Україні.

Про це повідомляє телеканал rtv з посиланням на заяву, яку зробив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Відтак, словацькі винищувачі МіГ-29 можуть вже у вересні надійти на озброєння Повітряних сил України.

Надь заявив, що Словаччина повинна отримати для них гроші від Євросоюзу або військову техніку від НАТО.

Наш інтерес полягає в тому, щоб ці літаки йшли в Україну. Тому також можливий сценарій, коли Словаччина надасть Україні літаки та отримає від іншої країни відповідну вартість, необхідну їй для оборони, — додала Мартіна Коваль Какащикова, речниця Міноборони.

Ціна цих винищувачів обчислюються сотнями мільйонів євро. Вартість одного становить приблизно 35 млн євро.

Водночас міністр не назвав кількість авіації, яку планують передати Україні. За попередніми даними, мова може йти про 11 або 12 літаків, які зараз є у Словаччини.

МіГ-29 був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років XX ст. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, у тому числі й України. МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами і вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей в простих і складних метеоумовах, а також для ураження наземних цілей.

Парк словацьких МіГ-29 це 11 машин: 9 MiG-29AS та 2 спарки MiG-29UBS.

MiG-29AS — модернізація МіГ-29А (експортний спрощений варіант радянського винищувача для країн Варшавського договору) до варіанта МиГ-29СД. Літак під час модернізації у 2000-их отримав нові можливості дозаправлення у повітрі. Також були встановлені західні прилади навігації та радіозв’язку. Ключове вдосконалення — нова РЛС, що дозволяє застосовувати ракети з тепловими та радіолокаційними головками самонаведення.

«Мілітарний» повідомляє, що в складі Повітряних сил Словаччини несуть чергування лише половина з цих машин — 5 MiG-29AS та 1 MiG-29UBS зі складу 81-го крила, що базується в Слячі.

Отримання Україною словацьких МіГ-29 не надасть Повітряним силам України додаткових переваг над противником, що має на озброєнні сучасніші винищувачі, але розширений парк МіГ-29 дозволить вести чергування на більшій площі країни. Для здобуття паритету з противником ПС ЗСУ потребують досконаліших західних винищувачів (F-16, F-15 або аналоги).