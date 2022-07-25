Словакия готова передать Украине 11 истребителей МиГ-29

https://racurs.ua/n173050-slovakiya-gotova-peredat-ukraine-11-istrebiteley-mig-29.html

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Братислава готова обговорити питання щодо надання Києву своїх МіГ-29 вже найближчим часом.

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Чеські та польські літаки, як очікується, візьмуть на себе захист повітряного простору Словаччини з початку вересня.

Словаччина може передати Україні свій парк винищувачів МіГ-29 восени, повідомляє Sky News.

Поки що ми не ухвалювали жодних рішень, ми не ведемо переговорів із цього питання, але ми готові обговорити це пізніше, — заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь під час спільної пресконференції зі своїм британським колегою Беном Воллесом.

Надь зазначив, що передання Україні літаків потребуватиме переговорів із союзниками щодо можливих наслідків такого кроку.

Своєю чергою, Воллес заявив, що Велика Британія наразі не розглядає можливості передання Україні літаків, але готова надати Словаччині літаки для допомоги з охороною повітряного простору.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Над заявив, що його країна недостатньо велика, щоб мати можливість в односторонньому порядку подарувати військові літаки, якими також керують українські пілоти, тому вони можуть легко використовувати, тому союзники повинні запропонувати заміну літаків або готівку.

За його словами, кожен МІГ-29 коштує приблизно 35 млн євро.

Британський міністр привітав підтримку Словаччиною України в її війні проти вторгнення Росії та застеріг будь-яку державу, яка може застрахуватися від своїх ставок.