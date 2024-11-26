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Ракурс
Парламентская ассамблея НАТО. Фото:

Парламентская ассамблея НАТО призвала срочно принять Украину в Альянс

26 ноя 2024, 10:51
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Парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу якнайшвидше прийняти Україну до НАТО.


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Під час пленарної сесії була ухвалена відповідна резолюція, в якій йдеться, що «Асамблея закликає уряди й парламенти держав-членів Альянсу наростити політичні й практичні зусилля, аби допомогти Україні отримати запрошення та якомога швидше стати 33-м членом НАТО». Про це 26 листопада повідомило «Укрінформ».

Також у НАТО наголосили на необхідності наростити військову, фінансову й гуманітарну підтримку України, «забезпечуючи вчасну доставку боєприпасів і сучасних збройних систем».

Народний депутат і голова української делегації Єгор Чернєв повідомив у Facebook, що резолюція закликає членів Альянсу надати Україні ракети середньої дальності, здатні бити на відстань 1 тис. — 5 тис. 500 км. Це озброєння може завдавати ударів на стратегічну глибину противника. Такими, зокрема, є ракети Tomahawk.

Нагадаємо, агентство Bloomberg повідомило, що нещодавно Велика Британія передала Україні десятки далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Постачання цього озброєння відбулося таємно й відбулося ще до рішення Лондона та Вашингтона скасувати обмеження для Сил оборони України на використання даного озброєння по території країни-агресора росії.

Джерело: «Укрінформ»

Источник: Ракурс


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