Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Громкие взрывы прогремели в Мелитополе и Мариуполе

Громкие взрывы прогремели в Мелитополе и Мариуполе

13 авг 2022, 17:00
999

В Мелітополі удень 13 серпня було чутно потужний вибух в районі баз російських військ.





Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста. Чекаємо на гарні новини про чергові втрати русні, — повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він також відзначив, що українські війська вже сьомий день завдають удари по російських базах.

Попередньо, вибух у Мелітополі відбувся у будівлі військкомату, де тривалий час проживали «іноземні гості».

У суботу, 13 серпня, вибух прогримів і в окупованому російськими нацистами Маріуполі.

15.40 вибух, який чуло все місто, — написав у соцмережах радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

ЗСУ практично одночасно завдали ударів по позиціях окупантів у різних районах окупованої частини Херсонської та Запорізької областей:

  • Мелітополь, Запоріжжя;
  • Новотроїцьке, Херсонщина;
  • Нижні Сірогози, Херсонщина;
  • Велика Благовіщенка, Херсонщина;
  • Чаплинка, Херсонщина;
  • Чкалове, Херсонщина;
  • Нова Каховка, Херсонщина.

Тим часом голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив у своїх соцмережах, що командування росіян в його області переміщується на лівий берег Херсона.

Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро, — написав Кім.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров