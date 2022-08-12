ЗСУ заблокували рух російської техніки по греблі Каховської ГЕС

https://racurs.ua/ua/n173659-zsu-zupynyly-ruh-rosiyskoyi-tehniky-po-grebli-kahovskoyi-ges-i-rozbyly-ostanniy-mist-na-hersonschyni.html

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Збройні сили України 12 серпня поцілили в останній — четвертий — міст, який з'єднував правий та лівий берег на Херсонщині.

Тепер у росіян більше немає ніякої можливості повноцінно перекидати свою техніку. Міст з'єднував правий та лівий берег Дніпра. Переправу армія країни-агресорки використовувала для перекидання техніки на правобережну частину, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук депутат Херсонської облради і радник голови обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Раніше він розповів, що рух російської техніки по греблі Каховської ГЕС — неможливий.

Пересування техніки та озброєння по греблі Каховської ГЕС вже неможливе. Напередодні було відпрацьовано саме автомобільний шлях. Але там є ще один шлях саме через греблю. Сьогодні ЗСУ абсолютно ювелірно знищили і цей шлях, — сказав Хлань.

За його словами, в окупантів тепер немає жодного шляху постачання боєкомплектів

БТГ, які вони встигли перекинути на правобережжя до лінії фронту, сьогодні відрізані від не лише від постачання озброєння і важкої техніки, а й від продовольства, — додав Хлань.

10 серпня оперативне командування «Південь» повідомило, що після ударів ЗСУ міст біля Каховської ГЕС неможливо використовувати.

Раніше українські військові в ніч на 8 серпня завдали ударів по Антонівському і Каховському мостах на Херсонщині.

Наприкінці липня Збройні сили України кілька разів завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному та залізничному мостах, чим зруйнували логістичні й транспортні шляхи російських військ.