Глава розвідки Британії не вірить в успіх Києва чи Москви на полі бою у 2022 році

https://racurs.ua/ua/n173658-glava-rozvidky-brytaniyi-ne-viryt-v-uspih-kyieva-chy-moskvy-na-poli-bou-u-2022-roci.html

Ракурс

Ані росія, ані Україна, ймовірно, не здобудуть вирішальних військових результатів цього року.

Про це сказав очільник військової розвідки Великої Британії генерал-лейтенант Джим Гокенхалл.

Військовий розвідник в інтерв’ю BBC запевнив, що «від українців ніхто не очікував такого успішного спротиву окупантам».

Про росіян Гокенхалл каже, що командування, контроль та логістика у російському війську «погані». До того ж триває постійне втручання політичного керівництва.

Надалі росіяни в Україні намагатимуться поповнити значні втрати у живій силі, продовжать перекидати сили на південь України. За оцінкою розвідника, очікувати глобального прориву на цьому напрямку найближчими місяцями поки не варто.

росія, за його словами, явно намагається згенерувати більше сил після значних втрат.

Їй також доводиться передислокувати частину своїх військ із Донбасу на південь, де, за його словами, вона зазнає значного тиску з боку українських сил у Херсоні та навколо нього.

Але генерал Гокенхалл все ще каже, що нереалістично очікувати вирішального зрушення на півдні в найближчі місяці.

Він каже, що розуміє бажання України повернути собі територію, але додає, що, хоча будуть контратаки та контрнаступи, він не вірить, що жодна зі сторін цього року вживе рішучих дій.

Він розраховує на тривалий конфлікт.

Щодо ядерної зброї, то на думку очільника розвідки Великої Британії, застосування тактичних боєголовок наразі малоймовірне, але розвідка уважно слідкує за цією темою.

Історія питання

Цей виступ Гокенхалла — доволі рідкісна його поява на публіці, пише BBC.

23 лютого цього року генерал Гокенхалл працював до пізньої ночі. Він приїхав додому опівночі на велосипеді, а спати ліг приблизно о 1.00.

Через годину йому зателефонували та сказали, що на українському кордоні були якісь дивні ознаки активності, тому він сів на велосипед і повернувся до роботи. Прийшло підтвердження того, що росія справді вдерлася до свого сусіда.

Через кілька хвилин, але ще рано вранці, він інформував британського прем'єр-міністра та міністра оборони про початок найбільшого збройного конфлікту в Європі після Другої світової війни.

Протягом останніх чотирьох років генерал Гоккенхалл очолював розвідку Міністерства оборони та «працює в тіні», керуючи організацією, яка має справу з високосекретною та секретною інформацією. Війна в Україні зробила його і його роботу важливішими.

Він каже, що дедалі більше переконувався, що росія збирається почати вторгнення в листопаді минулого року. Тоді він подумав, що «це станеться».

За тиждень до вторгнення він прийняв надзвичайно незвичайне рішення опублікувати в Twitter карту, яка передбачає ймовірні плани вторгнення росії. Це рішення, за його словами, було нелегким, але він був переконаний, що необхідно оприлюднити інформацію.