France Football не включив Мессі у список номінантів на «Золотий м'яч 2022»

https://racurs.ua/ua/n173657-france-football-ne-vkluchyv-messi-i-neymara-u-perelik-nominantiv-na-zolotyy-m-yach-2022-spysok.html

Ракурс

Оголошено 30 номінантів на «Золотий М’яч-2022» від журналу France Football.

У списку претендентів немає Ліонеля Мессі. Це сталося уперше за 17 років. Також серед претендентів немає партнера Мессі по французькому ПСЖ Неймара, натомість є нападник МанЮнайтед Кріштіану Роналду.

Повний список номінантів:

Раніше France Football опублікував десятку претендентів на Трофей Яшина — приз найкращому воротареві минулого сезону.

Топ-10 виглядає наступним чином: