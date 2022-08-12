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France Football не включил Месси и Неймара в перечень номинантов на «Золотой мяч 2022»

France Football не включил Месси и Неймара в перечень номинантов на «Золотой мяч 2022» (СПИСОК)

12 авг 2022, 21:57
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Оголошено 30 номінантів на «Золотий М’яч-2022» від журналу France Football.





У списку претендентів немає Ліонеля Мессі. Це сталося уперше за 17 років. Також серед претендентів немає партнера Мессі по французькому ПСЖ Неймара, натомість є нападник МанЮнайтед Кріштіану Роналду.

Повний список номінантів:

Раніше France Football опублікував десятку претендентів на Трофей Яшина — приз найкращому воротареві минулого сезону.

Топ-10 виглядає наступним чином:

  • Яссін Буну («Севілья»);

  • Аліссон Беккер («Ліверпуль»);

  • Тібо Куртуа («Реал» Мадрид);

  • Едерсон («Манчестер Сіті»);

  • Майк Меньян («Мілан»);

  • Едуар Менді («Челсі»);

  • Мануель Нойєр («Баварія»);

  • Ян Облак («Атлетіко» Мадрид);

  • Кевін Трапп («Айнтрахт»);

  • Уго Льоріс («Тоттенхем»).

Источник: Ракурс


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