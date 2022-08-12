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France Football не включил Месси и Неймара в перечень номинантов на «Золотой мяч 2022»
France Football не включил Месси и Неймара в перечень номинантов на «Золотой мяч 2022» (СПИСОК)https://racurs.ua/n173657-france-football-ne-vkluchil-messi-i-neymara-v-perechen-nominantov-na-zolotoy-myach-2022-spisok.htmlРакурс
Оголошено 30 номінантів на «Золотий М’яч-2022» від журналу France Football.
У списку претендентів немає Ліонеля Мессі. Це сталося уперше за 17 років. Також серед претендентів немає партнера Мессі по французькому ПСЖ Неймара, натомість є нападник МанЮнайтед Кріштіану Роналду.
Повний список номінантів:
Раніше France Football опублікував десятку претендентів на Трофей Яшина — приз найкращому воротареві минулого сезону.
Топ-10 виглядає наступним чином:
Яссін Буну («Севілья»);
Аліссон Беккер («Ліверпуль»);
Тібо Куртуа («Реал» Мадрид);
Едерсон («Манчестер Сіті»);
Майк Меньян («Мілан»);
Едуар Менді («Челсі»);
Мануель Нойєр («Баварія»);
Ян Облак («Атлетіко» Мадрид);
Кевін Трапп («Айнтрахт»);
Уго Льоріс («Тоттенхем»).
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