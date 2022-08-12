France Football не включил Месси и Неймара в перечень номинантов на «Золотой мяч 2022»

https://racurs.ua/n173657-france-football-ne-vkluchil-messi-i-neymara-v-perechen-nominantov-na-zolotoy-myach-2022-spisok.html

Ракурс

Оголошено 30 номінантів на «Золотий М’яч-2022» від журналу France Football.

У списку претендентів немає Ліонеля Мессі. Це сталося уперше за 17 років. Також серед претендентів немає партнера Мессі по французькому ПСЖ Неймара, натомість є нападник МанЮнайтед Кріштіану Роналду.

Повний список номінантів:

Раніше France Football опублікував десятку претендентів на Трофей Яшина — приз найкращому воротареві минулого сезону.

Топ-10 виглядає наступним чином: