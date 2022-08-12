Залужный просит Минобороны разрешить выезд из страны тем, кто не подлежит мобилизации

https://racurs.ua/n173656-zalujnyy-prosit-minoborony-razreshit-vyezd-iz-strany-tem-kto-ne-podlejit-mobilizacii.html

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний попросив Міноборони дозволити виїжджати за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Зокрема йдеться про студентів, заявила нардеп Юлія Гришина («Слуга народу»).

Подальші рішення, за її словами, прийматиме Кабмін і, зокрема, голова Міноборони Олексій Резніков.

Нагадаємо, що воєнний стан та мобілізація в Україні буде продовжено на 90 діб з 23 серпня (до 21 листопада). Про це йдеться у законопроектах, які подав 12 серпня президент до Ради.