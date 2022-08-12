Рашисты ударили ракетами по Запорожью — власти сообщили о последствиях обстрела

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Ракурс

12 серпня росіяни вдарили по Запоріжжю.

Артилерійський обстріл стався о 19.15. Як повідомила влада міста, російські військові випустили по Запоріжжю 5 снарядів. Згодом інформацію виправили й заявили про запуск п’яти ракет.

Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури в Шевченківському районі, внаслідок чого виникла пожежа. Попередньо відомо про одну поранену жінку, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Шевченківський район знаходиться на лівому березі Дніпра, це один з центральних районів міста-мільйонника.

Один з наймасштабніших обстрілів Запоріжжя стався 18 березня. Тоді внаслідок двох ракетних обстрілів 9 людей загинуло, 17 було поранено та ще 5 травмовано.

Удень 13 липня у Запоріжжі дві російські ракети поцілили в одне з підприємств Дніпровського району міста, внаслідок чого виникла пожежа. Згодом стало відомо про сімох травмованих людей.

Як повідомив голова Офісу президента Кирил Тимошенко, «керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя».

У ніч на 5 серпня росіяни запустили ракети в напрямку Запоріжжя, вони впали поруч із містом.