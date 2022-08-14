Дроны волонтеров помогли освободить населенный пункт на Донетчине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n173692-drony-volonterov-pomogli-osvobodit-naselennyy-punkt-na-donetchine-video.htmlРакурс
ЗСУ вчора, 13 серпня, звільнили ще один населений пункт на Донеччині.
Під час бойових дій там активно використовувалися дрони Autel Evo Lite+, нещодавно передані цій бригаді волонтерами. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив волонтер Юрій Бірюков.
Назву звільненого населеного пункту Бірюков не уточнив, зазначивши, що цю інформацію спочатку мають оголосити офіційні джерела.
Населений пункт звільнено, орків покришили, трофеїв назбирали, а втрат свого особового складу — нуль. Молодці! — зазначив Бірюков.
Він опублікував відео, котре показує фрагмент бою — відділення натрапило на гніздо окупантів, відійшло і далі по будинку працювали з іншого боку.
Волонтер наголошує, що таких квадрокоптерів потрібно ще «тисячі і тисячі», оскільки це фактично розхідний матеріал — військові в ході бойових дій їх гублять і втрачають. Проте такі дрони зберігають життя захисників України.
Ми на бригади передавали по багато десятків штук і туди ж по багато десятків передаватимемо, — зазначає він. — Але якщо їх передати на бригаду десятки-десятки, тоді насичення дронами буде на рівні взводу. І використовуватимуть їх «правильно» — будинок облетіти, за посадку глянути, над опорником озирнутися. Не далеко! Не ризикуючи! Без фанатизму! Швидка картинка з повітря найближчого радіусу дії.