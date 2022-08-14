Российские ракеты из акватории Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: ElkinDW

https://racurs.ua/n173695-kolichestvo-rossiyskih-kalibrov-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

росія розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп становить 16 ракет.

Ще п’ять носії «калібрів» ворог розмістив у Середземному морі. Про це сьогодні, 14 серпня, повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ України.

В Азовському морі росія продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до чотирьох кораблів та катерів.

Зазначається, що за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 25 суден, з них 3 судна рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 22 судна, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор