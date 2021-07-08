Погода 9 липня - африканська спека накриє Україну — погода 9 липня

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Погода 9 липня в Україні буде спекотною. Синоптики не прогнозують опадів в останній робочий день тижня й очікують подальшого посилення спеки у вихідні. Вдень температура повітря прогріється до 29−34ºС. Короткочасні грозові дощі повернуться не раніше 12−13 липня.

Як інформує Укргідрометцентр, найтепліше у п’ятницю буде на Закарпатті, Київщині, Харківщині, Луганщині та у Запорізькій області.

Погода у Києві 9 липня буде з палючим сонцем, сухою і без опадів — позначка термометрів сягатиме 33ºС, вночі 19 °C.

Погода у Львові буде сонячною, температура коливатиметься у межах 29−34ºС.

На Буковині можлива мінлива хмарність.

Погода у Запоріжжі 9 липня буде спекотною — до 33ºС.

Погоду в Одесі та Миколаєві синоптики прогнозують сонячною, стовпчик термометра показуватиме 29−31ºС.

Геомагнітний стан у Києві 9 липня буде досить спокійним, впродовж доби очікуються невеликі збурення.