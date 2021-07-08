Суд у Гаазі відкинув запити адвокатів росіян у справі MH-17

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Родичі жертв MH-17 сьогодні прийшли на суд у справі збиття літака «Малайзійських авіаліній» над Донбасом 17 липня 2014 року. У судовому комплексі «Схіпхол» 8 липня завершилося останнє цього літа засідання суду у цій справі.

Зазвичай родичі загиблих стежили за процесом зі спеціальної зали на другому поверсі. Разом з тим, на суд не прийшли захисники одного з чотирьох обвинувачених Олега Пулатова. Суд у четвер розглядав запити його захисту і письмові подання сторони обвинувачення та адвокатів родичів загиблих щодо компенсацій.

Суд відправив аудіозаписи з Пулатовим на аналіз щодо маніпуляцій, визначивши дедлайн — 1 листопада 2021 року. Загалом суд відхилив більшість клопотань захисту Пулатова, зокрема щодо додаткових даних російського концерну «Алмаз-Антей» про знищення літака, які неодноразово були спростовані розслідувачами.

Також на засіданні Окружного суду Гааги було відхилено клопотання захисту про допит українського олігарха Ігоря Коломойського як свідка. Раніше бізнесмен в бесіді з пранкерами заявив, що літак був нібито збитий «випадково». Окрім цього, суд відхилив як безглузде клопотання захисту про допит американського розвідника, який склав звіт про катастрофу авіалайнера. У документі наголошується, що вся «можлива інформація» вже раніше була передана США спецслужбам Нідерландів. Згідно з американськими даними, MH-17 був збитий ракетою SA-11 «Бук» з району південніше Сніжного, а пускова установка прибула з Росії і контролювалася російськими терористами.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги у судовому комплексі «Схіпхол» розглядає по суті справу про збиття літака рейсу MH-17.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони збройних сил Росії, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних:

колишнього офіцера ФСБ Ігора Гіркіна (Стрєлкова),

генерала ГРУ генштабу збройних сил РФ Сергія Дубінського,

підполковника ГРУ Олега Пулатова (усі — громадяни РФ),

громадянина України Леоніда Харченка.

Джерело: Укрінформ