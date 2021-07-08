Суд в Гааге отверг ходатайства россиян по делу MH-17

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Родственники жертв MH-17 сегодня пришли в суд по делу об авиакатастрофе самолета «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В судебном комплексе «Схипхол» 8 июля завершилось последнее этим летом заседание суда по этому делу.

Обычно родственники погибших следили за процессом со специального зала на втором этаже. Вместе с тем, в четверг на суд не пришли защитники одного из четырех обвиняемых россиянина Олега Пулатова. Суд рассматривал запросы его защиты и письменные ходатайства стороны обвинения и адвокатов родственников погибших относительно компенсаций.

Суд отправил аудиозаписи с Пулатовым на анализ на предмет манипуляций, определив дедлайн — 1 ноября 2021 года. Служители Фемиды отклонили большинство ходатайств защиты Пулатова, в частности о сведениях российского концерна «Алмаз-Антей» об уничтожении самолета, которые ранее неоднократно были опровергнуты расследователями.

Также на заседании Окружного суда Гааги было отклонено ходатайство защиты о допросе украинского олигарха Игоря Коломойского в качестве свидетеля. Ранее бизнесмен в беседе с пранкерами заявил, что самолет был якобы сбит «случайно». Кроме этого, суд отклонил как бессмысленное ходатайство защиты о допросе американского разведчика, который составил отчет о катастрофе авиалайнера. В документе отмечается, что вся «возможная информация» уже ранее была передана США спецслужбам Нидерландов. Согласно американским данным, MH-17 был сбит ракетой SA-11 «Бук» из района южнее Снежного, а пусковая установка прибыла из России и контролировалась российскими террористами.

Напомним, Окружной суд Гааги в судебном комплексе «Схипхол» рассматривает по существу дело о крушении самолета рейса MH-17.

Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил России, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых: