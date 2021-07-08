Два внеочередных заседания проведет Рада - названы даты

https://racurs.ua/n157168-dva-vneocherednyh-zasedaniya-provedet-rada-nazvany-daty.html

Ракурс

Верховная Рада соберется на два внеочередных заседания на следующей неделе — народные депутаты будут работать в сессионном зале во вторник, 13 июля, и четверг, 15 июля.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщила парламентарий от фракции монобольшинства «Слуга народа» Юлия Гришина.

… во вторник и четверг — внеочередные заседания парламента, — указала нардеп.

Кроме этого, по ее словам, в следующий понедельник состоится заседание президентской фракции.

На фракции будем обсуждать ряд законопроектов. Лично я очень жду обсуждения законопроекта о корпоративном управлении государственными предприятиями, — добавила «слуга».

Напомним, ранее замглавы фракции политсилы Владимира Зеленского Евгения Кравчук рассказала, что парламент, вероятно, будет собираться на внеочередные заседания после 29 июня.

Текущая пятая сессия Верховной Рады проходит до 23 июля. Согласно календарному плану, до закрытию сессии у парламентариев осталась одна пленарная неделя — с 13 по 16 июля. А с 19 по 23 июля нардепы будут работать с избирателями. В то же время Рада должна принять законопроекты, необходимые для получения очередного транша Международного валютного фонда. Киев надеется на транш МВФ в сентябре.