Два позачергових засідання проведе Рада — названо дати

https://racurs.ua/ua/n157168-dva-pozachergovyh-zasidannya-provede-rada-nazvano-daty.html

Ракурс

Верховна Рада збереться на два позачергових засідання наступного тижня — народні депутати працюватимуть у сесійній залі у вівторок, 13 липня, та четвер, 15 липня.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомила парламентар від фракції монобільшості «Слуга народу» Юлія Гришина.

…у вівторок і четвер — позачергові засідання парламенту, — вказала нардеп.

Окрім цього, за її словами, наступного понеділка відбудеться засідання президентської фракції.

На фракції обговорюватимемо низку законопроектів. Особисто я дуже чекаю обговорення законопроекту про корпоративне управління державними підприємствами, — додала «слуга».

Нагадаємо, раніше заступниця голови фракції політсили Володимира Зеленського Євгенія Кравчук розповіла, що парламент, ймовірно, збиратиметься на позачергові засідання після 29 червня.

Поточна п’ята сесія Верховної Ради триває до 23 липня. Згідно з календарним планом, до закриття сесії у парламентаріїв залишився один пленарний тиждень — з 13 по 16 липня. А з 19 по 23 липня нардепи працюватимуть з виборцями. Водночас Рада має ухвалити законопроекти, необхідних для отримання чергового траншу Міжнародного валютного фонду. Київ сподівається на транш МВФ у вересні.