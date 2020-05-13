Меган Маркл издаст книгу о тайнах британской королевской семьи

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи. Фото: HELLO!

https://racurs.ua/n138120-megan-markl-izdast-knigu-o-taynah-britanskoy-korolevskoy-semi.html

Ракурс

Меган Маркл собирается выпустить биографическую книгу, в которой расскажет обо всех событиях, которые довелось ей пережить в британской королевской семье.

Маркл с нетерпение ожидает выхода книги. Герцогиня Сассекская хочет рассказать миру свою версию произошедшего в королевской семье и объяснить, почему у принца Гарри не было иного выхода, как отказаться от королевских привилегий, пишет Daily Mail.

Книга выйдет под названием «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи», а ее авторами являются журналисты Омид Скоби и Кэролин Дуранд. Книга должна выйти в августе этого года.

Близкая подруга Маркл, которая пожелала сохранить инкогнито, заявила, что герцогиня Сассекская хочет рассказать, что ее жизнь никогда не была легкой в королевском дворце. Она хочет разрушить образ прихотливой невестки, которая мечтала о власти и была груба с прислугой.

Маркл надеется, что книга заставит общественность посмотреть на ее жизнь с другого ракурса.

Как ранее писал «Ракурс», герцогиня Сассекская приняла участие в передаче Good Morning America и эксперты моды усмотрели в ее наряде тайный смысл.