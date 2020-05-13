Меган Маркл видасть книгу про таємниці британської королівської сім’ї

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі. Фото: HELLO!

https://racurs.ua/ua/n138120-megan-markl-vydast-knygu-pro-taiemnyci-brytanskoyi-korolivskoyi-sim-yi.html

Ракурс

Меган Маркл збирається випустити біографічну книгу, в якій розповість про всі події, які довелося їй пережити у британській королівській сім’ї.

Маркл із нетерпіння чекає виходу книги. Герцогиня Сассекська хоче розповісти світу свою версію подій у королівській родині і пояснити, чому у принца Гаррі не було іншого виходу, як відмовитися від королівських привілеїв, пише Daily Mail.

Книга вийде під назвою «У пошуках свободи: Гаррі, Меган і створення сучасної королівської сім’ї», а її авторами є журналісти Омід Скобі та Керолін Дуранд. Книга повинна вийти у серпні цього року.

Близька подруга Маркл, яка побажала зберегти інкогніто, заявила, що герцогиня Сассекська хоче розповісти, що її життя ніколи не було легким у королівському палаці. Вона хоче зруйнувати образ вибагливої невістки, яка мріяла про владу і погано ставилася до прислуги.

Маркл сподівається, що книга змусить громадськість подивитися на її життя з іншого ракурсу.

Як раніше писав «Ракурс», герцогиня Сассекська взяла участь у передачі Good Morning America і експерти моди побачили у її вбранні прихований натяк.