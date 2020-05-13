Зеленський підпише указ про продовження блокування російських соцмереж. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n138119-zelenskyy-prodovjyt-blokuvannya-rosiyskyh-socmerej-14-travnya-nardep.html

Ракурс

Російські соцмережі «Вконтакте» і «Одноклассники», а також сервіси Mail.ru, відповідно до чинного закону, заблоковані в Україні до 15 травня 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський має намір продовжити цю заборону, адже гібридна війна з Росією триває. Указ про продовження блокування російських соцмереж він може підписати і опублікувати 14 травня. Про це розповіла заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, передає «Укрінформ».

За її словами, цю інформацію депутатам підтвердив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов. Водночас не уточнюється, на який період будуть продовжені обмеження.

Зазначимо, що на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради нардеп від фракції «Голос» Роман Лозинський заявив, що парламентарі збирають підписи на проведення позачергового засідання Ради, щоб прийняти на ньому постанову про продовження санкцій щодо російських соцмереж.

Нагадаємо, 16 травня 2017 року п’ятий президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року, згідно з яким вводилося блокування в Україні російських соцмереж.

10 травня голова Служби безпеки України Іван Баканов вніс пропозицію в РНБО про продовження блокування соцмереж ще на три роки, адже Україна продовжує протистояти інформаційним атакам з боку РФ.