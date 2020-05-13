Зеленский подпишет указ о продлении блокировки российских соцсетей. Фото: 24 канал

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Ракурс

Российские соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», а также сервисы Mail.ru, согласно действующему закону, заблокированы в Украине до 15 мая 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен продлить данный запрет, ведь гибридная война с Россией продолжается. Указ о продлении блокировки российских соцсетей он намерен подписать и опубликовать 14 мая. Об этом рассказала заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает «Укринформ».

По ее словам, эту информацию депутатам подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. При этом не уточняется, на какой период будут продлены ограничения.

Отметим, что на сегодняшнем заседании Верховной Рады нардеп от фракции «Голос» Роман Лозинский заявил, что парламентарии собирают подписи для проведения внеочередного заседания Рады, чтобы принять на нем постановление о продлении санкций против российских соцсетей.

Напомним, 16 мая 2017 года пятый президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года, согласно которому вводилось блокирование в Украине российских соцсетей.

10 мая глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес предложение в СНБО о продлении блокировки еще на три года, так как Украина продолжает противостоять информационным атакам со стороны РФ.