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Ракурс
Вице-премьер Ольга Стефанишина. Фото: agropolit.com

Вице-премьер Стефанишина фигурирует в деле против чиновников времен Януковича

16 июн 2020, 14:05
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Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, является фигурантом уголовного производства против чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича.

Чиновник заявила, что она фигурирует в так называемом «деле Лукаш», ведь в 2014 году возглавляла подразделение Министерства юстиции и инициировала проведение исследований на тему европейской интеграции. Об этом Стефанишина рассказала в интервью «Европейской правде».

По ее словам, в производстве она фигурирует в статусе подозреваемого, как и много других тогдашних работников Минюста. Стефанишина заявляет, что ее производство уже давно находится без движения.

Это дело, насыщенное кучей разнообразной информации, вылилось в такой большой реферат под названием «подозрение», который подтверждает, что я тогда выполняла свои служебные обязанности в рамках законодательства. Поэтому, собственно, это дело и находится без движения все эти годы — потому что ни один вменяемый следователь или прокурор не решился давать ему ход, — заявила она.

Вице-премьер заявила, что она сотрудничает со следствием и надеется, что уголовное производство против нее будут воспринимать как имеющее «номинальный фактор», а не как «бурное уголовное производство».

Напомним, 4 июня Верховная Рада поддержала назначение Ольги Стефанишиной новым вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Ее кандидатуру поддержали 255 нардепов.

Источник: Ракурс


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