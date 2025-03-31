Екс-очільниці Хмельницької МСЕК знову зменшили розмір застави

Тетяна Крупа, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n205222-eks-ochilnyci-hmelnyckoyi-msek-znovu-zmenshyly-rozmir-zastavy.html

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила під вартою колишню головну лікарку Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу, проте зменшила їй розмір застави — до 130 млн грн.

Про це сьогодні, 31 березня, повідомляє прес-служба ВАКС.

Зазначається, що суд розглядав скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 20 березня про продовження строку дії запобіжного заходу Крупі у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу слідчого суду ВАКС та постановила нову ухвалу, якою зменшила підозрюваній розмір застави до 130 млн грн, в іншій частині ухвалу залишено без змін, — вказано в повідомленні.

У ВАКС зазначають, що це рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

У жовтні 2024 року в межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути мобілізації, працівники ДБР провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання Тетяни Крупи та її близьких родичів.

5 жовтня Крупу затримали, їй повідомили підозру в незаконному збагаченні. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 500 млн грн застави.

24 січня ВАКС продовжив запобіжний захід до 23 березня, розмір застави було зменшено до 260 млн грн. 21 березня стало відомо, що ВАКС продовжив запобіжний захід Крупі до 18 травня з можливістю внесення застави розміром 230 млн грн.