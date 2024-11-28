рф обстріляли об'єкти «Нафтогазу» під час масованого удару по Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n201648-rf-atakuvala-obiekty-naftogazu-pid-chas-masovanogo-udaru-po-ukrayini.html

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Масований російський повітряний удар по Україні був націлений нее лише на енергетику.

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Ворог також атакував і об'єкти «Нафтогазу». На щастя, ніхто не постраждав. Сьогоднішній обстріл не вплине на надання послуг українським споживачам та клієнтам. Про це NaftogazUA 28 листопада повідомив у Telegram.

Сьогодні зранку ворог вкотре атакував обʼєкти «Групи Нафтогаз», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники «Нафтогазу» та залучені служби займаються ліквідацією наслідків влучань.

Нагадаємо, сьогодні вранці російська федерація завдала масованого удару по Україні. Ворог застосував майже 200 ракет і дронів. У Повітряних силах заявили про збиття більшості повітряних цілей. Цей обстріл став другим масованим за листопад і 11-м за цей рік.

Головною мішенню для удару стали об'єкти енергетики по всій Україні. Було зафіксовано 12 влучань переважно в об'єкти паливно-енергетичного сектору.

Пошкоджені об'єкти інфраструктури у Рівненській, Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях. Під атакою також був Київ та Одеська, Вінницька, Харківська, Чернівецька і Сумська області.

Атака на енергооб'єкти призвела до запровадження аварійних відключень світла. Наразі їх уже скасували, але ситуація в енергетиці надзвичайно складна.