Росіяни поцілили в інфраструктуру у дев'яти областях України

https://racurs.ua/ua/n201641-rosiyany-pocilyly-v-infrastrukturu-u-dev-yaty-oblastyah-ukrayiny-karta.html

Ракурс

Унаслідок російського ранкового обстрілу є пошкодження у 14 регіонах України, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки.

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У ДСНС 28 листопада повідомили, що є пошкодження об'єктів інфраструктури у Рівненській, Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Під атакою також був Київ та Одеська, Вінницька, Харківська, Чернівецька і Сумська області. Там пошкоджено, зокрема, приватні будинки та складські будівлі.

Надзвичайники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На Миколаївщині та Вінниччині до робіт залучені сапери ДСНС.

О 12.45 Укренерго повідомило про скасування аварійних відключень. Усі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень.

У мережі з’явилася карта ракетного обстрілу України 28 листопада.