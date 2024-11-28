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Ракурс
Росіяни поцілили в інфраструктуру у дев'яти областях України

Росіяни поцілили в інфраструктуру у дев’яти областях України (КАРТА)

28 лис 2024, 13:06
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Унаслідок російського ранкового обстрілу є пошкодження у 14 регіонах України, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки.


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У ДСНС 28 листопада повідомили, що є пошкодження об'єктів інфраструктури у Рівненській, Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Під атакою також був Київ та Одеська, Вінницька, Харківська, Чернівецька і Сумська області. Там пошкоджено, зокрема, приватні будинки та складські будівлі.

Надзвичайники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На Миколаївщині та Вінниччині до робіт залучені сапери ДСНС.

О 12.45 Укренерго повідомило про скасування аварійних відключень. Усі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень.

У мережі з’явилася карта ракетного обстрілу України 28 листопада.

Джерело: Ракурс


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