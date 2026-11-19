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Російські БпЛА «Молнія» використовують оптоволокно, скріншот відео
Росіяни використовують БпЛА «Молнія» з керуванням через оптоволокно — Флеш (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217518-rosiyany-vykorystovuut-bpla-molniya-z-keruvannyam-cherez-optovolokno-flesh-video.htmlРакурс
Протягом кількох діб на різних фронтах зафіксовано використання російських БпЛА «Молнія» з керуванням через оптоволокно.
Про це сьогодні, 19 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.
Висота польоту близько 50 метрів, дальність до 30 км у наш тил, — зазначив він. — Ще рік тому ми фіксували перші спроби застосування оптоволокна на «Молніях», але це не набуло поширення.
За словами Бескрестнова, небезпека таких БПЛА полягає у:
- відсутності радіосигналу для їх виявлення;
- низькій висоті польоту (що ускладнює виведення РЛС);
- можливості проводити розвідку під час польоту завдяки високій якості зображення;
- нездатності РЕБ вплинути на БпЛА.
Дякую екіпажам за виявлення та збиття, — додав він.