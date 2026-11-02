Вжито заходів для захисту Києва від керованих «шахедів», фото: Сергій Флеш

https://racurs.ua/ua/n217184-kyyiv-zahystyly-zasobamy-reb-vid-dystanciyno-kerovanyh-shahediv-flesh-foto.html

Ракурс

Для захисту Києва від реактивних «шахедів» з дистанційним керуванням було здійснено спецоперацію з використанням засобів радіоелектронної боротьби.

Про це сьогодні, 2 листопада, на своїх сторінках у соцмережах розповів радник президента України з питань оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Ця операція змусила супротивника зробити паузу, модернізувати «Шахеди», шукати інші рішення, — зауважив він.

Бескрестнов зазначив, що одна з технологій, завдяки якій ворог може шукати цілі та керувати «Шахедами» на відстані — це МЕШ-радіозв'язок:

завдяки цій технології російський оператор через радіомодем, встановлений на «Шахеді», керує ним з території РФ;

тому потрібно було створити захисний «купол» над Києвом, який би заважав радіозв’язку «Шахеда».

Завдання були масштабними й амбітними — за кілька тижнів зробити великий обсяг робіт по всьому місту. У процес були залучені всі основні виробники засобів РЕБ, які цілодобово виготовляли та монтували обладнання. Над операцією працювали Генштаб, Міністерство оборони, МВС, РНБО, ОП, інші підрозділи ЗСУ, — наголосив Бескрестнов.

Він зазначив, що ця операція виявилася складною не тільки технічно, а й організаційно — йдеться про сотні локацій для антен та обладнання по всьому місту.