Наслідки російського удару, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n217579-skilky-cyvilnyh-zagynuly-cherez-rosiyski-udary-u-jovtni-rozpovily-v-minoborony.html

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В Україні через російські атаки у жовтні загинули 534 цивільні людини.

Ще майже три тисячі мирних жителів зазнали поранень. Про це міністр оборони України Євгеній Хмара заявив під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО, повідомляє агентство «Укрінформ».

Росія вбиває наших людей. Лише у жовтні внаслідок російських ударів загинули 534 цивільні людини. З них — 16 дітей, — наголосив Хмара.

Міністр додав, що упродовж місяця російські війська уразили:

17 лікарень;

39 шкіл;

близько 500 багатоквартирних та майже дві тисячі приватних будинків;

19 музеїв та об'єктів історичної і культурної спадщини.

Майже три тисячі мирних мешканців зазнали поранень, — зазначив він.

Джерело: «Укрінформ»