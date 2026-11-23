CБУ та ГУР уразили Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217577-cbu-ta-gur-urazyly-novoshahtynskyy-npz-u-rostovskiy-oblasti-rf-video.htmlРакурс
Служба безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони України уразила виробничі потужності Новошахтинського НПЗ в Ростовській області РФ.
Про це сьогодні, 23 листопада, повідомив прес-центр СБУ.
Безпілотники центру спецоперацій «Альфа» СБУ влучили в бітумну установку, колони установки АВТ-2,5, ребойлерну піч та резервуарний парк на другому майданчику. Після ударів на території НПЗ виникла пожежа, — розповіли у СБУ.
Крім того, уражено:
- резервуарний парк і заправну інфраструктуру ТОВ «Тата-Газ»;
- комплекс РЕБ «Поле-21»;
- зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир».
СБУ продовжує системно відпрацьовувати по нафтовій інфраструктурі рф. Такі удари безпосередньо впливають на здатність Росії забезпечувати свою армію пальним, ускладнюють військову логістику та скорочують ресурси, які Кремль використовує для продовження війни проти України, — наголосили у спецслужбі.